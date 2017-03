Macron aparece à frente de Le Pen em votação para presidência, mostra pesquisa

Uma pesquisa da Harris Interactive Poll divulgada hoje projetou que o candidato centrista à presidência da França, Emannuel Mácron ganharia as eleições no país no primeiro turno, com 26%. Marine Le Pen, candidata do Front Nacional, de extrema-direita, aparece logo atrás, com 25%.

Os números dos principais candidatos permanecem inalterados na comparação com duas semanas atrás. Em uma votação no segundo turno, Mácron ganharia com 65% dos votos, contra 35% de votos para Le Pen.

O candidato conservador,François Fillon aparece com 18% das intenções de voto no primeiro turno, uma queda na comparação com a última pesquisa, na qual aparecia com 20%.

