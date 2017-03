Macron aparece à frente de Le Pen em pesquisa para a presidência da França

O candidato de centro à presidência da França, Emmanuel Macron apareceu à frente de Marine de Len, do Front Nacional, partido de extrema-direita, em pesquisa da BVA divulgada neste sábado. Segundo o levantamento, Macron está com 26% das intenções de voto para o primeiro turno, um ponto porcentual acima na comparação com a semana anterior. Le Pen aparece com 25%, um ponto porcentual a menos na mesma comparação.

Já o candidato de centro-direita, François Fillon, caiu 2,5 pontos porcentuais, para 17%, ficando em terceiro lugar na pesquisa.

O levantamento da BVA não fez uma previsão sobre o segundo turno. A pesquisa foi realizada entre quarta-feira e sexta-feira.

