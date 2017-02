Macri viajará aos EUA para reunião com Trump entre abril e junho, diz jornal

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, vai viajar aos Estados Unidos entre abril e junho para se reunir com o presidente dos EUA, Donald Trump, segundo o site do jornal argentino La Nación, que citou "fontes oficiais".

Ontem, Macri teve uma conversa telefônica com Trump durante a qual foi convidado para fazer uma visita à Casa Branca. Tratou-se do primeiro contato oficial entre eles desde que Trump assumiu, em 20 de janeiro.

Uma pessoa com conhecimento do teor da conversa, que durou cerca de 5 minutos, descreveu o telefonema como "amistoso" e disse que Trump "inclusive fez algumas piadas", de acordo com o La Nación.

A expectativa é que a data da viagem de Macri a Washington seja definida em um encontro da ministra de Relações Exteriores da Argentina, Susana Malcorra, com o Secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, às margens da reunião de cúpula do G-20 que teve início hoje na Alemanha, informou o La Nación.

Veja Também

Comentários