Macri e Bolsonaro se reúnem em 16 de janeiro em Brasília

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, marcou para16 de janeiro, em Brasília, um encontro com o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Ambos conversaram hoje (14) por telefone.



Macri disse que não poderá comparecer à posse de Bolsonaro em 1º de janeiro de 2019, mas enviará o chanceler argentino, Jorge Faurie, para representá-lo na cerimônia.



Em sua conta no Twitter, Macri disse que pretende trabalhar em parceria com Bolsonaro pela causa dos brasileiros e argentinos.

“Combinamos de nos encontrar, em 16 de janeiro em Brasília, para começar a trabalhar juntos nesta nova etapa”, disse Macri, no Twitter.

Também pela rede social, em outubro, Macri destacou a vitória de Bolsonaro na eleição presidencial.

"Parabéns a Jair Bolsonaro pelo triunfo no Brasil. Quero que trabalhemos juntos em breve por causa da relação entre nossos países e do bem-estar de argentinos e brasileiros", disse Macri, na ocasião.

*Com informações da Télam