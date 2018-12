Macri defende restauração da democracia na Venezuela

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, defendeu hoje (18) a "restauração da democracia na Venezuela", durante a 53ª reunião plenária da cúpula de líderes dos países membros do Mercosul, em Montevidéu, no Uruguai. Para ele, é necessário reagir ao que define de “crise humanitária” na região.

O argentino disse que os líderes precisam atuar para ajudar os venezuelanos para que “escapem da fome, violência e falta de oportunidades, além da repressão do governo”.

"[É preciso] trabalhar para a libertação dos presos políticos, o respeito pelos direitos humanos e a restauração da democracia na Venezuela", afirmou Macri referindo-se ao governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Macri assumiu a presidência pro-tempore (temporária) do Mercosul, que reúne Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, além da Venezuela, que está suspensa temporariamente. Segundo ele, é preciso “apostar” no bloco do Cone Sul e trabalhar em seu favor.

*Com informações da Télam, agência pública de notícias da Argentina.