Macri chega ao Japão para visita de trabalho de dois dias

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, chegou nesta quinta-feira (18) ao Japão para iniciar uma visita de trabalho que durará até o sábado, e durante a qual se reunirá com o primeiro-ministro do país, Shinzo Abe, e será recebido pelo imperador Akihito. A informação é da Agência EFE.

Macri chegou ao Aeroporto de Haneda, em Tóquio, por volta das 19h (horário local, 7h em Brasília) procedente da China, onde estava desde domingo para participar do Fórum Internacional sobre a Nova Rota da Seda, reunir-se com seu colega chinês, Xi Jinping, e assinar diversos acordos bilaterais, entre outros atos.

A agenda oficial de Macri no país asiático começará na sexta-feira (19) com a inauguração do fórum econômico Argentina-Japão, do qual também participarão a Agência de Comércio Exterior japonesa (Jetro), cerca de 50 empresas argentinas e outras japonesas, bem como representantes do Governo japonês.

O presidente argentino participará de uma reunião com parlamentares de ambos os países, antes de se reunir com Abe.

Espera-se que ambos tentem estreitar a cooperação econômica bilateral e assinem uma série de acordos com este fim.

No sábado (20), Macri será recebido em uma audiência pelo imperador Akihito, no Palácio Imperial de Tóquio, seu último ato oficial antes de retornar à Argentina junto com o resto da comitiva.

