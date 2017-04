M.A.C do Shopping Campo Grande realiza promoção que presenteia clientes com produtos

A M.A.C, uma das marcas de cosméticos preferidas dos maquiadores, anunciou nesta semana uma promoção que promete fazer a alegria dos consumidores da loja, localizada no Shopping Campo Grande. Nas compras acima de R$ 220, o cliente poderá levar para casa um produto M.A.C selecionado.

Entre os itens que estarão disponíveis aos clientes, estão batom, sombra, delineador, iluminador, paleta, retro matte líquido, entre outros. A oferta já está disponível e segue até o próximo dia 23/04. Conforme o regulamento, é válido um resgate por compra, e o produto resgatado não está sujeito a troca ou devolução.

Considerada uma das marcas mais influentes no mundo, a M.A.C foi criada em 1984, sendo vendida atualmente em cerca de 75 países. No Brasil, a M.A.C chegou em novembro de 2002 e hoje conta com lojas espalhadas em todo o País, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Recife, Salvador, Vitória, entre outras. Em Campo Grande, a loja está presente desde 2013, no Shopping Campo Grande. Outras informações estão no site http://www.maccosmetics.com.br/.

Veja Também

Comentários