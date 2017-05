Má conservação do Parque Jacques da Luz é salientada por deputada estadual

A Deputada Estadual Antonieta Amorim (PMDB) apresentou na manhã desta terça-feira (16) uma indicação à prefeitura de Campo Grande para a limpeza e manutenção do Parque Jacques da Luz, no bairro Moreninha III.



A solicitação foi feita após reivindicação de moradores da região das Moreninhas que relataram o péssimo estado de conservação do Parque, com mato alto e sujeira.



De acordo com a parlamentar, o parque Jacques da Luz é um importante ponto de lazer e esporte para moradores de toda a região, mas muitas vezes adultos e crianças ficam impossibilitados de utilizarem o parque por falta de manutenção.



Em 2015 Antonieta fez duas solicitações de lombada eletrônica para dar mais segurança às pessoas que utilizam o parque, e em dezembro de 2016 foi solicitada ao então prefeito a revitalização das piscinas, que não podiam ser utilizadas por conta do péssimo estado de conservação.



Ainda na sessão desta terça-feira, a deputada apresentou indicações para sinalização horizontal nas vias do bairro Pioneiros e também a limpeza geral no conjunto José Abrão. As indicações agora seguem para a Prefeitura de Campo Grande e Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação.

Veja Também

Comentários