Lula escreverá livro sobre Marisa Letícia

O ex-presidente Lula escreverá um livro sobre sua mulher, Marisa Letícia Lula da Silva, que morreu ontem após sofrer um AVC. A ideia surgiu no Hospital Sírio-Libanês, onde Dona Marisa estava internada desde o dia 24. Pessoas próximas disseram a Lula que a história do casal daria um livro. Ao que o ex-presidente respondeu: “A história dela daria um livro”. Incentivado por amigos, Lula disse que levará o projeto adiante. Quando se conheceram, em 1973, tanto Lula quanto Dona Marisa, que à época tinha 23 anos, já eram viúvos.

Lula se mostrou “encantado” com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso — foi um dos primeiros adversários a procurá-lo pessoalmente para prestar solidariedade.

Gentileza gera...

A deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) lembra que quando dona Ruth Cardoso, mulher de FHC, morreu, em 2008, o então presidente Lula compareceu ao velório. E levou consigo para prestar condolências funcionários do Palácio Alvorada que cultivaram amizade com FHC durante os oito anos de mandato do tucano.

Veja Também

Comentários