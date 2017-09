Luis Pedro Scalise ministra palestra ‘Arquitetura Criativa para Negócios’

O arquiteto Luis Pedro Scalise realiza a palestra ‘Arquitetura Criativa para Negócios’, na próxima terça-feira (26), às 7h30, na rádio Blink 102, na sexta edição do projeto empresarial ‘Café com Negócios - Sabor, Conhecimento e Networking’. Além da palestra, será servido um delicioso café de manhã aos participantes, assinado pelo Firula’s Café. Os convites são limitados, para participar o investimento é de R$ 20.

Reconhecido internacionalmente por seu trabalho e olhar diferenciado, artista plástico e também artista da construção civil, Scalise iniciou nas artes plásticas ainda criança por intuição e é autodidata até hoje. No ano de 1985, começou a faculdade de Arquitetura e, em seguida, se especializou em interiores. Realizou cursos de pós-graduação em Design de Jóias e em Design de Móveis, na Itália e em Paris. Depois, vieram o mestrado e o doutorado. Projeta de espaços residenciais a comerciais, tendo como grande paixão os ambientes temáticos. Na área temática hoje realiza projetos para novelas e cinema, seus grandes parceiros são Rede Globo, Disney, Paramount Pictures, Sony Pictures e Warner Bros.

O projeto ‘Café com Negócios’ foi idealizado pelo Firula’s Café, agência AD Marketing e pelo consultor Dijan Barros, para promover um encontro entre empresários locais, incentivando a conexão, o networking e a troca de conhecimentos e experiências. Cada edição aborda um tema relacionado a negócios e gestão, sempre com palestrantes experientes e renomados.

Na terceira edição, em junho, o tema foi ‘As tendências do Marketing Digital’, apresentado pelo especialista em Comunicação e Marketing Digital Fernando Tavares Manzione. Na quarta edição, em julho, a palestra ‘A Disruptura do Consumidor’, foi por conta de Maurício Vargas, idealizador e fundador do site ReclameAQUI. E na quinta e última edição, o advogado José Henrique Vigo, discorreu diante do tema ‘Principais aspectos e alterações da reforma trabalhista’.

Serviço: a palestra ‘Arquitetura Criativa para Negócios’, com Luis Pedro Scalise, acontece no dia 26 de setembro, às 7h30, na sede da rádio Blink 102, rua Piratininga, 1.100, Jardim dos Estados. Entrada: R$ 20. Vendas no Firula’s Café ou pelo site https://www.sympla.com.br/cafe-com-negocios---arquitetura-criativa-para-negocios-com-o-arq-luis-pedro-scalise-pre-venda__185713.

