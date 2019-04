Lucro industrial na China sobe 13,9% em março na comparação anual

O lucro das grandes empresas industriais da China cresceu 13,9% em março em relação ao mesmo período do ano passado devido ao avanço mais rápido tanto da produção quanto das vendas, de acordo com dados divulgados pelo Departamento Nacional de Estatísticas da China.

No primeiro trimestre, porém, os lucros das empresas industriais chinesas caíram 3,3% na comparação a igual época em 2018. Ainda assim, o resultado é melhor do que o obtido nos dois primeiros meses do ano, quando mostrou queda de 14%.

O índice de preços ao produtor do país, um indicador dos preços de fábrica, subiu 0,4% em relação ao ano anterior em março, em comparação com o aumento de 0,1% em fevereiro em relação a um ano antes, mostraram dados oficiais anteriores.

Além de preços mais altos, o calendário do Ano Novo Lunar e a redução do imposto sobre valor agregado também contribuíram para a recuperação dos lucros em março, disse Zhu Hong, economista do departamento de estatísticas.

O índice de endividamento das empresas industriais ficou em 57% no final do mês passado, em comparação com 56,9% no final de fevereiro, informou a agência. Fonte: Dow Jones Newswires.