Luciano Rodrigues é o novo presidente da AERMS

Segundo o presidente, a ideia é buscar parcerias com instituições para poder viabilizar a AERMS e agregar os rádios difusores - Foto: Divulgação

A AERMS (Associação de Emissoras de Radiodifusão de Mato Grosso do Sul) apresentou hoje (30) o novo presidente, Luciano Rodrigues. Em entrevista ao Jornal A Crítica, o presidente contou um pouco sobre a rádio em MS.

Luciano Rodrigues em sua posse

Para ele, o rádio continua crescendo e se reinventando. “Hoje o rádio é multiplataforma. Você escuta ele no teu carro, no teu celular, na empresa. Ele é o companheiro de todas as horas. A relação de ouvinte e de comunicador é uma relação de amizade”, afirma.

Luciano também ressalta a importância da instantaneidade tanto para saber o que os ouvintes estão pensando, por meio do Whatsapp, como também para a própria transmissão da rádio. “Ninguém consegue parar em frente a uma televisão ou parar para ler um jornal. Hoje tudo é muito rápido, as pessoas não conseguem fazer uma coisa só. O rádio você deixa ele ligado e pode fazer academia, levar teu filho na escola”.

Segundo o presidente, a ideia é buscar parcerias com instituições para poder viabilizar a AERMS e agregar os rádios difusores.