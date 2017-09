Lucía Topolansky, esposa de Mujica, assume como vice-presidente do Uruguai

A senadora Lucía Topolansky, esposa do ex-presidente do Uruguai, José Mujica, assumiu o cargo de vice-presidente do país nesta quarta-feira, após o então vice, Raúl Sendic, renunciar, em meio a denúncias de corrupção.

Topolansky é a primeira mulher a ocupar o cargo no Uruguai. A renúncia de Sendic foi aceita por unanimidade no Parlamento. A nova vice-presidente, de 72 anos, é uma ex-guerrilheira de esquerda, que assim como o marido, fez parte do grupo Tupamaros. Também como Mujica, Topolansky tem um estilo de vida austero e pouco preocupada com formalismos.

No Uruguai, o vice-presidente é o presidente do Senado e da Assembleia Geral do Parlamento, cargos que agora desempenhará Topolansky.

De acordo com a constituição, Sendic deveria ser substituído pelo primeiro senador da lista dos mais votados na última eleição, que foi José Mujica. No entanto, o ex-presidente não pode assumir o cargo, visto que a reeleição é proibida no Uruguai. A próxima pessoa na lista de mais votados era sua esposa, Topolansky. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários