Luau na zona sul do Rio termina com três pessoas baleadas

Três pessoas foram baleadas no final da madrugada deste domingo (5) quando participavam de um Luau na Praia de São Conrado, perto da favela do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar, homens armados passaram pela orla de São Conrado em uma pick-up preta e atiraram contra o grupo que festejava na praia. Entre feridos está um adolescente de 17 anos, um jovem de 23 anos e uma idosa de 69 anos. Todos são moradores da Rocinha. O caso está sendo investigado.

Os feridos foram levados para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, por amigos que participavam do luau. Eles não correm risco de morrer. Quando o grupo passou pelo Túnel Zuzu Angel, que liga São Conrado ao Leblon, a Polícia Militar chegou a interditar os dois sentidos do túnel por causa da confusão.

A Policia Militar informou que na manhã desse domingo policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizaram operação na Comunidade do São Carlos. Houve confronto e dois homens foram feridos e morreram.

Com as vítimas, os policiais apreenderam uma espingarda, uma pistola, rádios transmissores, carregadores e drogas, como maconha e cocaína.

Assalto a comandante

Menos de duas semanas o comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar ter sido morto, um outro comandante da PM foi vítima de criminosos.

O tenente-coronel Valdeci Santos de Lima, comandante do 39º BPM, foi assaltado na Rua Tinharé, em Parada de Lucas, na zona norte, por homens armados. Segundo a PM, o oficial, que estava de folga, tentou fugir, mas os criminosos efetuaram disparos contra carro dele.

O veículo foi recuperado, mas a arma do tenente-coronel que estava dentro do carro não foi recuperada.