Luan Estilizado grava segundo DVD de carreira

Entre as canções escolhidas para este novo trabalho; 13 faixas inéditas, no repertório composições de um dos maiores sucessos da atualidade / Divulgação

O cenário escolhido para a gravação deste novo projeto de Luan Estilizado, que vai acontecer nos dias 03 e 04 de abril na “Fazenda Boa Sorte” no interior de Alagoas na cidade de Viçosa, local que o cantor achou “a cara” do seu novo álbum, o DVD intitulado “Pra tomar Cachaça”, com a direção de Erik Marreiro e Rawide Hicaro.

No melhor estilo “fazenda”, o DVD intimista onde não terá convidados nem participações especiais, sugere outra concepção até pela paisagem com um cenário de belezas naturais e esse contato direto com a natureza, que inspira um repertório “Sofrência”, remetendo a um lugar especial, tendo como companheiras a “sanfona e a cachaça”, em uma conversa com amigos, fato comum nas noites do interior do Nordeste.

Entre as canções escolhidas para este novo trabalho; 13 faixas inéditas, no repertório composições de um dos maiores sucessos da atualidade; a cantora e compositora Marilia Mendonça, Lary e também Tierry um dos grandes nomes do Universo musical, quando falamos de forró e arrocha.

Podemos destacar entre as inéditas “Amor Foda”, “UFC” e “Pra Tomar Cachaça”. Entre as regravações as faixas de sucesso escolhidas são “Dois” – Paulo Ricardo, “Senhorita” Zé Geraldo, “Tortura de Amor” Waldick Soriano, “Menininha Meu Amor” Amado Batista.

“Estou muito feliz com este novo projeto e concepção deste novo trabalho, a fazenda fica em uma construção antiga, onde funcionava no passado um engenho, um lugar que trás muitas historias, com uma energia incrível e muita inspiração para criar um novo álbum com um novo conceito, em uma fase especial de minha carreira, acredito que este DVD será um grande presente para meu publico”, finaliza Luan.

Veja Também

Comentários