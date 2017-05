“Loucas Noites” traz 55 poemas de Emily Dickinson

Quem gosta de poesia e de boas histórias tem um grande motivo para ir ao cinema. Estreou no dia 27 o filme “Além das Palavras”, sobre a vida da poetisa americana Emily Dickinson, que viveu em Massachusetts entre 1830 e 1886 e se afastou de sua família abastada por se recusar a declarar sua fé. A direção é do inglês Terrence Davies e traz Cynthia Nixon (de “Sex and The City”) no papel principal.

Cotado como um dos melhores do ano, certamente o filme despertará o interesse na obra de Emily, no caso típico em que grandes trabalhos cinematográficos levam o espectador a buscar materiais relacionados além das telas. E pesquisar sobre Emily rende boas surpresas. Como o livro “Loucas Noites” (R$ 44,00), que traz os 55 poemas mais representativos da poetisa.

A Disal Editora, que tem no catálogo grandes clássicos, guarda uma edição especial em versão bilíngue, com o texto original em inglês e o significado em português ao lado. São 208 páginas enriquecidas por breves comentários de tradução e uma biografia da autora. A tradução e os comentários são de Isa Mara Lando.

Informações sobre o título:

Loucas Noites

Autor: Emily Dickinson

Tradução: Isa Mara Lando

Ano: 2010

Páginas: 208

Preço de capa: R$ 44,50

Editora: Disal Editora

Dimensões: 21 x15 x 1,09 cm

Peso: 0,314 kg

Assunto: poesia e poemas, literatura estrangeira

Idioma: inglês / português

