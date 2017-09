Loterias Caixa completam 55 anos

Para festejar os 55 anos, as Loterias CAIXA prepararam uma série de extrações que buscam celebrar a história da Loteria Federal de bilhetes, a mais antiga e tradicional modalidade do portfólio das Loterias CAIXA. São nove diferentes extrações comemorativas, sorteadas ao longo do mês de setembro, alusivas às temáticas das Loterias, já disponíveis nas mais de 13 mil casas lotéricas do país.

A vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias, Deusdina dos Reis Pereira, comemora essa trajetória de sucesso: "São poucas as instituições que chegam aos 55 anos com a reputação, credibilidade e sustentabilidade que as Loterias CAIXA têm. Mas o melhor de tudo foi, ao longo de todos esses anos, poder contribuir decisivamente para a melhoria da qualidade de vida das pessoas em todo o país. E ainda há muito mais a fazer. As Loterias CAIXA são um patrimônio brasileiro."

De 2012 a setembro de 2017, as vendas das Loterias CAIXA ultrapassaram R$ 72 bilhões. Além dos apostadores que garantiram altas premiações, a população brasileira de uma forma geral ganhou ainda mais: R$ 33 bilhões foram repassados aos programas sociais beneficiados com recursos das Loterias, em áreas como esporte, seguridade social, financiamento estudantil, cultura, saúde e segurança.

As Loterias CAIXA contam com nove modalidades para realizar os sonhos dos brasileiros, mas ao longo de seus 55 anos foram mais de uma dúzia de outras diferentes modalidades lotéricas ofertadas para garantir entretenimento e grandes prêmios aos apostadores. Desde o seu primeiro sorteio, em 15 de setembro de 1962, as Loterias CAIXA têm inovado na disponibilização das mais variadas loterias à população brasileira, permitindo ao apostador uma gama de opções na hora de tentar a sorte.

