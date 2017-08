Lote Urbanizado contabiliza mais de mil unidades habitacionais contratadas em 26 cidades de MS

O Governo do Estado por meio da Agência de Habitação Popular (Agehab) já registrou início de 90% das obras das 1.045 unidades contratadas por meio do “Lote Urbanizado”. Os números foram contabilizados nos 26 municípios que aderiram ao Programa.

De acordo com a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani, o objetivo é propiciar ao cidadão que não tem casa própria, mas que tem capacidade de investimento, um lote com estrutura adequada para a construção de uma moradia.

Para a construção da unidade, a prefeitura da cidade doa o terreno e oferece assistência técnica, já o Governo executa a edificação da base de 42,56m², para dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Maria do Carmo explica, que o morador deve concluir a obra depois de comprovar a compra do material e a contratação de mão-de-obra, num prazo de 24 meses.

As famílias participantes do “Lote Urbanizado” devem seguir os critérios estabelecidos pela Agehab, como renda familiar entre 1.300 e 4.800 reais. Tem prioridade mulheres chefe de família; famílias com filhos, pessoas com deficiência, ou com maior tempo de permanência no município.

A prefeitura interessada em aderir ao Programa deve entrar em contato com a Agência Estadual de Habitação para informações sobre os encaminhamentos operacionais.

