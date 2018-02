Lote Urbanizado: 50 bases são entregues em Bataguassu

O ato também contou com a presença do secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, e do prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina; além de vereadores locais - Foto: Rosana Moura

Famílias de Bataguassu participaram na manhã desta quinta-feira (8.2), da solenidade de assinatura de contratos do Projeto Lote Urbanizado. Foram entregues 50 bases para a construção de moradias no conjunto habitacional Jardim Santo Antônio.

A diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez, destacou a importância do projeto. “Receber o lote e a base sem custo algum é um grande passo para quem sonha em construir a casa própria. Essa parceria dos municípios com o Governo do Estado só traz benefício para a população”.

O ato também contou com a presença do secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, e do prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina; além de vereadores locais.

Como funciona

O município participa com o terreno e a assistência técnica, já o Governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia.

Para participar primeiramente o pretendente tem que realizar o cadastramento no sistema de inscrição da Agehab, e após passar pelo processo de seleção os mesmos serão chamados e deverão comprovar em documentos que possuem condições financeiras para adquirirem os tijolos e os cimentos até o respaldo.

O prazo para a conclusão da moradia é de 24 meses, ou seja dois anos, e, somente com a conclusão da construção da moradia, que a mesma poderá ser habitada.