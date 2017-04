L’Oréal Paris reúne beldades em campanha de lançamento de creme contra manchas

Um time de beldades se reuniu para estrelar o lançamento da nova assinatura de L’Oréal Paris para sua linha de cuidados faciais – ‘Porque sua pele vale muito’. As porta-vozes Grazi Massafera, Taís Araújo, Valentina Sampaio, Agatha Moreira, Sophia Abrão e a recém-chegada Helena Bordon estrelam a campanha e mostram alguns segredos para terem a pele sempre bem cuidada: limpeza, hidratação, tratamento e proteção.

A produção, com tom leve e divertido, ajuda as mulheres a compreenderem que por trás de toda beleza existe uma pele bem cuidada. Além do glamour do dream team da marca, a linha de pele de L’Oréal Paris também ganhou um reforço: REVITALIFT Cicatri Correct LASER X3, um creme renovador recém-lançado que atua para prevenir rugas, clarear áreas escurecidas e renovar a pele.

Combinando Por-Xylane 3%, LHA e Niacinamida 3,5%, o Revitalift Cicatri Correct Laser X3 renova a textura da pele, deixando-a mais lisa e uniforme, clareia áreas escurecidas e reduz rugas. Além disso, o novo Cicatri Correct é oilfree e tem FPS 25, protegendo a pele de raios solares UVA e UVB. O poderoso produto proporciona a renovação completa da pele e será um achado para as mulheres a partir de 30 anos, que cada vez mais demonstram interesse por procedimentos estéticos mais agressivos que também atuam na prevenção de rugas precoce e marcas de expressão. O uso diário já promove em apenas quatro semanas, uma pele visivelmente mais uniforme e textura mais lisa.

O novo creme reparador se junta à completa gama de produtos de L’Oréal Paris, que tem uma solução para cada etapa da rotina de cuidados faciais: limpeza, hidratação, tratamento e proteção solar. Apesar da crescente preocupação e aumento pelo interesse nos cuidados com a pele, as mulheres no Brasil ainda investem muito mais tempo em cuidados com cabelo e com o corpo, e a pele acaba sendo uma preocupação tardia. Apenas 20% das mulheres colocam o rosto e a pele como prioridade, segundo pesquisas.

L’Oréal Paris pretende levar para as mulheres alternativas e conhecimento sobre danos e benefícios de uma rotina adequada a cada tipo de pele, com produtos específicos. A marca quer mostrar que pode ser prático, fácil e acessível manter uma pele bem cuidada e que isso é fundamental para todos os tipos de beleza.

