López Obrador toma posse como presidente do México

Eleito presidente do México em 1º de julho com 53% dos votos, Andrés López Obrador, de 65 anos, toma posse hoje (1º) sucedendo Enrique Peña Nieto. A sessão do Congresso da União, que reúne deputados e senadores mexicanos, começou.

A sessão, realizada na Câmara dos Deputados do México, começou às 9h07 locais (13h07 em Brasília). O plenário estava dominado de integrantes do Movimento de Regeneração Nacional (Morena), o partido de López Obrador, maioria nas duas casas legislativas.

Houve momentos de tensão quando um grupo de deputados levantou um cartaz que dizia "Maduro, você não é bem-vindo". A mensagem era uma crítica pelo convite feito por López Obrador ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para estar na cerimônia de posse.

A previsão é de que o presidente em fim de mandato, Enrique Peña Nieto, discurse no Salão de Sessões e transfira a faixa presidencial para López Obrador. Já empossado, o novo presidente também fará um discurso.

Depois da posse, López Obrador irá direto para o Palácio Nacional, no centro da Cidade do México, onde realizará uma reunião fechada com líderes de vários países que participam do evento.

No período da transição de governo, Obrador anunciou um ambicioso plano de infraestrutura e programas sociais para liderar o que batizou de "quarta transformação" do México.

