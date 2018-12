López Obrador assume Presidência do México após 32 anos de governos liberais

O presidente eleito pelos cidadãos mexicanos no dia 1º de julho, o político de esquerda Andrés Manuel López Obrador, assume o cargo neste sábado após 32 anos de governos marcados por políticas liberais. Depois de fazer juramento na Câmara dos Deputados do país, ele deve participar de outra cerimônia hoje, mais tarde, na principal praça da Cidade do México, Zócalo. Para ela foram convidados vários líderes mundiais, dentre os quais o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que não confirmou presença.

Parlamentares conservadores protestaram contra a possível presença do venezuelano, pendurando em uma das paredes da Câmara uma faixa com a foto de Maduro e, abaixo dela, a frase "Maduro, você não é bem-vindo".

A transmissão do cargo teve início à meia-noite, quando os novos secretários do gabinete de López Obrador fizeram juramentos antes de assumir cargos chave de segurança - uma tradição no país para que haja sempre alguém à frente do Exército, da Marinha e da Secretaria de Governança, a principal agência de segurança interna do país. A nova secretária, Olga Sánchez Cordero, disse que o novo governo escutará "a maioria e as minorias, pois em uma democracia todas as opiniões podem se expressar".

López Obrador conquistou vitória esmagadora nas eleições de julho, após duas tentativas fracassadas de chegar à Presidência. O novo presidente adota um discurso pouco ouvido no México desde a década de 1960: quer construir mais refinarias de petróleo estatais e incentiva os mexicanos a "não comprarem no exterior" e produzirem no México o que consumirem. Desde 1986, quando entrou em vigor o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o país firmou mais acordos de livre comércio do que quase qualquer outro país e promoveu privatizações em diversos setores de sua economia, com exceção de petróleo e energia elétrica.

O novo mandatário, de 65 anos, vai transferir seu gabinete oficial para o Palácio Nacional, e continuará vivendo em sua casa, ao invés de se mudar para a luxuosa residência presidencial de Los Pinos, localizada em Chapultepec, principal parque da cidade. López Obrador já disse que pretende fazer da residência um centro cultural. Na manhã deste sábado, a casa foi aberta ao público pela primeira vez desde 1930. Fonte: Associated Press.