Longen vai inaugurar Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi em Laguna Carapã

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, estará em Laguna Carapã (MS), nesta quarta-feira (17/05), às 8h30, para inaugurar, com o prefeito Itamar Bilibio, a 42ª Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi em Mato Grosso do Sul. Trata-se de mais uma unidade que integra a maior rede de bibliotecas privadas do Estado e que amplia a quantidade de unidades existentes em outros 37 municípios.

A conhecida estrutura em formato de livro firma-se em todo o Estado como um local de desenvolvimento intelectual, de atividades culturais e de inserção tecnológica por ser de fácil acesso aos estudantes e moradores em geral. Localizada na Rua João Lourenço de Lima esquina com a Rua Basílio José Espíndola, no centro da cidade, a unidade vai contar com acervo de mais de 1,3 mil livros de diferentes títulos.

Além disso, a Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi em Laguna Carapã tem ainda cerca de mil títulos de DVDs com filmes e documentários, coleção de gibis, dez computadores com acesso à Internet para possibilitar o oferecimento de cursos a distância e inclusão digital, além de sala de aula de 30 m² para oferecer cursos presenciais variados do Sesi e Senai e demais parceiros locais.

