Longen projeta entregar Centro de Inovação do Sesi ainda neste 1º semestre

Longen diz que obra se trata de uma demanda urgente da indústria - Divulgação

Em visita às obras do Sesi SST (Centro de Inovação Sesi de Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho), localizado no centro de Campo Grande (MS), o presidente da Fiems, Sérgio Longen, destacou que o projeto se trata de um espaço arrojado pensado para atender as necessidades da indústria de Mato Grosso do Sul. “É uma obra específica para suprir as demandas de saúde e segurança no trabalho e muito importante na atual conjuntura do Sistema Fiems”, afirmou.

Ele reforça que a previsão é entregar a obra no primeiro semestre de 2018 porque se trata de uma demanda urgente da indústria. “Entendemos que é um projeto que estamos ajustando para conseguir entregar até o primeiro semestre deste ano. Esse setor do Sesi funciona hoje dentro do Edifício Casa da Indústria e entendemos que, a partir do momento da entrega, vamos ampliar e profissionalizar cada vez mais as relações do trabalho”, garantiu.

Segundo o superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, a obra conta com um investimento de R$ 7 milhões e terá 1,2 mil metros quadrados de área construída, com três pavimentos, tendo salas de treinamento, de atendimento em saúde e de reunião, além de um auditório. “É a concretização de um projeto que vem sendo desenvolvido há alguns anos e já é um dos oito centros de inovação no Brasil”, acrescentou.

Bergson Amarilla completa que foi adquirido o terreno que fica nos fundos da obra do Sesi SST, permitindo, assim, acesso também pela Rua Barão do Rio Branco, já que até então a única entrada era pela Avenida Afonso Pena. “Esse novo espaço servirá para abrigar um novo projeto do Sesi, que ainda está em fase de avaliação”, revelou.