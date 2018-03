Longen destaca importância da Ação Cidadania para levar serviços à população de Terenos

Ação Cidadania é uma forma de desenvolver o aspecto social das ações do Sistema Indústria voltadas para a população - Divulgação

Com a expectativa de atrair 4 mil pessoas, especialmente moradores da zona rural, a Ação Cidadania foi oficialmente aberta, na manhã deste sábado (10), na Praça de Eventos do município de Terenos, pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen, pelo diretor-executivo da TV Morena, Nicomedes Filho, e pelo prefeito Donizete Barraco.

Longen destacou que, devido a particularidades da cidade, se faz essencial levar atendimentos gratuitos na área de saúde, educação e cidadania. “Levamos o Ação Cidadania para o interior, algo que deu muito certo no ano passado, e temos realizado o sonho de muita gente porque estamos proporcionando soluções para um problema que é crônico no dia a dia das pessoas, como conseguir uma consulta médica ou ir ao dentista”, declarou.

Conforme dados da Semagro (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Terenos é, proporcionalmente, a cidade de Mato Grosso do Sul com o maior número de assentados e conta com dez assentamentos onde vivem mais de 3 mil pessoas, situação que dificulta ainda mais o acesso da população a serviços públicos.

Para o superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, o Ação Cidadania é uma forma de desenvolver o aspecto social das ações do Sistema Indústria voltadas para a população. “A parceria do Sesi com a TV Morena e a prefeitura permite ampliar o leque de iniciativas que realizamos não somente para a indústria, mas para o público em geral”, afirmou.

Já o diretor-executivo da TV Morena, Nicomedes Filho salientou que a iniciativa tem como objetivo dar voz à população. “Em todas as edições esperamos que o público presente tenha seus anseios atendidos, nem que seja por somente um dia”, destacou.

O prefeito Donizete Barraco lembrou que Terenos já sediou uma edição do Ação Cidadania quando ele ainda não era gestor da cidade e, desde que assumiu a prefeitura, almejava que a iniciativa retornasse à cidade. “Era um sonho nosso que pudéssemos contribuir com a realização do Ação Cidadania e, agora que isso se concretizou, estamos muitos felizes por ver a população de Terenos comparecendo em peso e satisfeita com os serviços oferecidos gratuitamente”, pontuou.

Repercussão

Presente ao evento, a deputada federal Tereza Cristina lembrou que, apesar da proximidade com a Capital, moradores da zona rural de Terenos enfrentam dificuldades para alcançar serviços simples, como a emissão de um documento pessoal.

“Sabemos que, infelizmente, ter acesso aos serviços de responsabilidade de órgãos públicos não é algo fácil nem mesmo para quem vive na cidade, que dirá para quem mora em fazendas. Muitos que vêm ao Ação Cidadania conseguem pela primeira vez uma orientação jurídica, por exemplo, fazer uma consulta, cortar o cabelo depois de muito tempo. É por este motivo que esta iniciativa da Fiems e do Sesi é tão importante para as cidades do nosso Estado”, disse a parlamentar.

Para o titular da Semagro, Jaime Verruck, esta iniciativa do empresariado, representado pela Fiems, já se consolidou no Estado e é esperada nas cidades onde é anunciada. “A Ação Cidadania é vista pelas pessoas como a oportunidade de estarem mais próximas de serviços a que normalmente não teriam acesso com tanta facilidade”, pontuou.

Na avaliação do presidente do TRT-MS (Tribunal Regional do Trabalho), desembargador João de Deus, os serviços voltados para o trabalhador reforçam o papel da instituição junto ao cidadão. “O TRT está presente com atendimentos em geral, consulta jurídica e ouvidoria, e é uma forma de aproximar o tribunal da população e informar os serviços que rotineiramente disponibilizamos”, afirmou.

O diretor-corporativo da Fiems, Claudio Jacinto Alves, ressaltou que o poder público tem muito a aprender com a gestão da iniciativa privada. “Quando vemos a população comparecer em peso a um evento como o Ação Cidadania, no qual o Sistema Indústria disponibiliza consultas médicas, odontológicas, emissão de documentos, e tudo de forma ágil, fica claro que há deficiências na gestão pública, e que um pode aprender muito como melhorar com o outro”, exemplificou.

Para o diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, é sempre importante participar de eventos que aproximam o público da instituição. “É sempre uma grande oportunidade estar participando das ações cidadanias e pela proximidade com as comunidades locais, levando a qualificação e formação profissional para a população”, disse.

O superintendente do IEL, José Fernando do Amaral, acrescentou que o instituto também é sempre parceiro de iniciativas como o Ação Cidadania. “O IEL está fazendo o cadastramento para programa de estágio e aceitando currículo para nosso banco de empregos, o que vai de encontro ao que a população espera em muitos aspectos”, finalizou.

Após a cerimônia de abertura, o Sesi realizou o sorteio de 20 bicicletas, e atrações culturais de dança, música e arte tomaram conta do palco. Os portões do evento seguem abertos até às 15 horas.