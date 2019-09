Longen alinha com prefeita de Corguinho ações para desenvolver indústria do município

Durante a conversa, o presidente apresentou à prefeita algumas ações que podem ser viabilizadas pelo Sistema Fiems, por meio do Sesi e Senai - Foto: Divulgação/Assessoria

Em reunião realizada nesta quarta-feira (25), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, estruturou, acompanhado do presidente do Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Corrêa, e da prefeita de Corguinho, Marcela Lopes, ações de suporte à industrialização e desenvolvimento econômico do município.

Longen destacou que a cidade está estrategicamente localizada, a menos de 100 quilômetros da Capital, e, apesar de ter pouco mais de 5 mil habitantes, já conta com duas indústrias em operação, quadro que favorece a atração de empreendimentos e investidores externos. “Estamos falando de um município muito próximo da nossa capital e que, com as ações específicas de fomento e suporte à industrialização, tem um grande potencial”, avaliou.

Atualmente, estão instaladas em Corguinho a Anew, indústria de água mineral, cujo processo é todo realizado no município – da captação, passando pelo envaze até a distribuição – e a BKC Cerâmica, que fabrica tijolos de oito furos e maciços. Durante a conversa, o presidente apresentou à prefeita algumas ações que podem ser viabilizadas pelo Sistema Fiems, por meio do Sesi e Senai. “O Senai pode contribuir na questão da qualificação da mão de obra, por meio dos cursos de educação profissional, e o Sesi com uma Biblioteca da Indústria do Conhecimento, que oportuniza à crianças e jovens da rede básica de ensino ter acesso à educação tecnológica”, exemplificou.

A prefeita Marcela Lopes disse estar bastante satisfeita com o que conheceu da atuação do Sistema Fiems. “Seria um grande feito da nossa gestão conseguir levar estas possibilidades à população do nosso município. As ações da Fiems irão, sem dúvidas, atrair o interesse de outros investidores, o que vai gerar emprego, renda e qualidade de vida para as pessoas que ali residem”, finalizou.