Longen alinha com Marquinhos Trad parceria do Sesi com a “Cidade do Natal”

Presidente da Fiems, Sérgio Longen, e o prefeito da Capital, Marquinhos Trad, alinharam parceria - Foto: Divulgação/Assessoria

Em uma reunião realizada ontem (08), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, entre o presidente da Fiems, Sérgio Longen, e o prefeito da Capital, Marquinhos Trad, ficou alinhada uma parceria do Sesi com a Prefeitura para contribuir com a realização da edição deste ano da “Cidade do Natal”. “Entendemos que, como industriais, é muito importante a nossa participação como apoiadores da Cidade do Natal. Trata-se da união de esforços para contribuir com esse trabalho magnífico que a Prefeitura realiza todos os anos em nossa Capital”, disse o empresário.

Ele completa que o Sesi já está estudando e planejando o formato que irá contribuir com a realização da “Cidade de Natal” deste ano. “Com a força do Sistema Fiems, a gente vai conseguir viabilizar esse grande projeto”, destacou. Já o prefeito Marquinhos Trad ressaltou a importância da parceria com a Fiems para a realização da “Cidade do Natal”. ”Essa parceria trará excelente frutos para o campo-grandense e também para a pessoa que vier visitar Campo Grande neste fim de ano. Quero parabenizar o presidente Sérgio Longen pela gestão à frente da Fiems”, finalizou.

O secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Antônio Cézar Lacerda Alves, que também participou da reunião, explica que a “Cidade do Natal” será toda reformulada e a visitação será permanente, com um local de gastronomia típica de Mato Grosso do Sul. Além disso, um novo vilarejo será implantado no espaço, com a reprodução de prédios e imóveis históricos de Campo Grande, entre eles, as réplicas do coreto do Bairro Cabeça de Boi e da Pensão Pimentel.

Ele acrescenta que a produção da “Cidade do Natal” será inspirada no tradicional Natal Luz de Gramado, no Rio Grande do Sul. “Vamos trazer para a Cidade do Natal, este ano, um pouco do espetáculo que talvez seja um dos maiores da Terra, pelo menos da terra chamada ‘Brasilis’”, adiantou Antônio Cézar Lacerda Alves, completando que a expectativa para este ano é superar o público visitante, que em 2017 recebeu 400 mil pessoas.

“Hoje, a Cidade do Natal é uma espécie de praia sul-mato-grossense. Tivemos um período sem fazer e retomamos em 2017 e 2018, mas acredito que este ano será melhor”, ressaltou o secretário municipal de Governo e Relações Institucionais. Também participaram da reunião o superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, e o superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça.