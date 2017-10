Lojistas se animam para o Dia das Crianças após reação de vendas

Apostando na reação das vendas nos últimos dias de setembro, aliada às ações promocionais, lojistas do Norte Sul Plaza esperam incremento de vendas para o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro. As lojas do NSP funcionarão nos dois dias de feriado, 11 e 12 de outubro, das 10 às 22 horas, proporcionando aos clientes tempo para compra tranquila, considerando que, conforme pesquisa da Fecomércio-MS, 80% pretendem adquirir os presentes na própria semana da comemoração.



Brinquedos, roupas, eletrônicos e diversão, além de mais 30 opções para refeições e quiosques com guloseimas que vão do sorvete tailandês a cookies e churros, fazem do NSP o local ideal tanto para buscar o presente desejado quanto para comemorar com a criançada. Neste ano, a garantia de diversão fica por conta da piscina de bolinhas gigante, para crianças e adultos.



Otimismo – A pesquisa de intenção de compras feita em Campo Grande mostrou que os brinquedos são a escolha preferida para quem vai presentear, apontados por 54,5% dos entrevistados. Na Ri Happy, projeção otimista, com opções para todos os bolsos a partir de R$ 9,99 e ofertas todos os finais de semana. A loja trabalha com produtos exclusivos para o Dia das Crianças, com preços acessíveis, lançamentos, itens de mídia e desejo da criança.



Os mais procurados neste ano são bonecas, super-heróis, miniaturas, pré-escolar, jogos e lançadores. Também são top de venda bonecas Baby Alive, Marvel, Patrulha Canina e Little Mommy.



As roupas destacam-se como opção de presente útil e que agradam a meninada, citadas por 36,5% dos consumidores que vão presentar neste Dia das Crianças. Gerente da Hering Kids, Camila Martini explica que a loja lançou promoção que presenteia com uma foto em estúdio na compra de cada look (ticket de R$ 100,00) e com óculos 3D de brinde para compras de R$ 200,00. “No ano passado o Dia das Crianças já foi muito bom e a gente espera crescimento de 15% a 20%, porque a campanha dá bastante resultado” Além dos brindes, descontos fazem parte da estratégia. A gerente relata que nos últimos dias de setembro o fluxo de clientes injetou ânimo para a data comemorativa. “O último sábado de setembro o movimento foi 20% acima do anterior e o domingo foi melhor que os outros”.



Também com brindes nas compras, a Loja Renner trabalha com aumento nas vendas, diz o gerente Vítor Dourado. “Estamos preparados para atender com a nova coleção, coleção de transição e ainda algumas peças da coleção inverno. A queda de temperatura deve ajudar”.





Serviço – A Piscina de Bolinhas Gigantes é uma atração que está sendo bastante procurada por crianças mas também adultos que querem “voltar a ser crianças”. São 200 mil bolinhas, com 2 torres e escorregadores de 4 metros de altura, além de circuito de atividades. Para brincar na piscina gigante de bolinhas, o ingresso custa R$ 15 e dá direito a 30 minutos na piscina, sendo R$ 0,50 cada minuto adicional. Maior de 18 anos tem entrada gratuita desde que esteja com uma criança pagante de até 2 anos. Acompanhe as ações e horários de funcionamento do Shopping Norte Sul Plaza no site http://www.nortesulplaza.com.br/





