Lojistas preocupados com vandalismo em estabelecimentos do centro

O presidente da CDL/CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), Adelaido Vila, apontou a falta de policiamento e planejamento da prefeitura como resultado dos atos de vandalismo ocorridos em lojas no Centro da Capital, durante o carnaval. E citou ao prefeito Marquinho Trad que o problema é o abandono de políticas específicas para a juventude nos bairros.

Adelaido participou, juntamente com representantes dos blocos de carnaval, entidades civis e autoridades, de reunião com o prefeito, na manhã desta sexta-feira (08). O tema central foi a realização do “enterro dos ossos”, carnaval de rua que fecha o carnaval.

“Os jovens não têm emprego, não têm perspectiva ou lazer. A grande discussão não é a realização do carnaval ou não. Só com bomba e polícia não vamos resolver isto”, pontou Adelaido.

A reunião foi convocada após a divulgação de vídeos com badernas e vandalismo, ocorridos na madrugada de quarta-feira. O presidente da CDL/CG esteve na Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) na quinta-feira (07) e solicitou reforço no policiamento na região central, para evitar danos ao patrimônio dos lojistas.

“Toda vez que temos um problema, queremos que a polícia venha resolver. Temos de olhar para o jovem, temos uma situação séria e grave. O jovem sai da periferia, vem ao centro, a festa termina com bomba e gás, qual será a reação dele? Revolta, quebrar tudo”, ressaltou o presidente, durante a reunião.

Foto: Thiago Roas

“Temos de discutir, prefeito Marquinhos, não apenas o carnaval. Isso já é pacificado, é importante, os lojistas, mesmo os que tiveram suas portas danificadas, não são contra o carnaval. Nossa preocupação é com o jovem, como vamos dar condições para ele se sentir mais incluído, pertencente, à cidade”, concluiu.

A prefeitura montou comissão para organizar os preparativos do evento “Enterro dos Ossos”, juntamente com o Comando da Polícia Militar.