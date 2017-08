Loja Camicado tem ótimas opções de presentes para o Dia dos Pais

Já pensou em um presente para o seu pai? A dica Camicado, é começar pensando que tipo de pai é o seu. Tem o pai gourmet, que adora cozinhar, inventar novas receitas e apreciar um bom vinho. Há aquele que gosta de decorar e curtir a casa. E tem também o pai fitness, que está dando duro para entrar em forma.

Agora, se seu pai é aquele que adora uma série e quer ficar relax em casa, nada melhor como uma manta, uma pantufa e um chá quentinho para acompanhar a programação. Na Camicado, é possível encontrar opções de presentes para todos estes estilos de pais e muitos outros.

Na capital sul-mato-grossense há uma loja Camicado localizada no Shopping Campo Grande, na avenida Afonso Pena, 4909, bairro Santa Fé.

SOBRE A CAMICADO

Rede de lojas com mais de 30 anos de especialização no mercado casa & decoração, a Camicado tem grande variedade de produtos, entre artigos de decoração, utensílios de cozinha e domésticos, eletroportáteis, faqueiros, cama, mesa e banho. Com 92 unidades pelo Brasil, está presente nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Maranhão, Distrito Federal, Goiás, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Bahia, Ceará, Pernambuco, além do e-commerce no endereço www.camicado.com.br. Aprimorando permanentemente sua meta de proporcionar total facilidade ao cliente, a Camicado oferece atendimento personalizado e é especialista em lista de presentes, já que os noivos podem encontrar itens para todos os ambientes da casa com qualidade e estilo.

