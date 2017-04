Local de votação na França é reaberto

Um local de votação no leste da França reabriu depois de ser evacuado em razão de um veículo suspeito estacionado nas proximidades. O porta-voz do Ministério do Interior, Pierre-Henry Brandet, disse à Associated Press

que o local, em Besancon, foi evacuado enquanto os especialistas em explosivos examinavam o carro. Eles concluíram que não havia risco.

Brandet disse que nenhum outro incidente foi relatado na eleição presidencial. Forças de segurança estão trabalhando, depois de um ataque em Paris na quinta-feira ter gerado preocupação.

