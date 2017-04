Livros da Fuvest estão disponíveis para download gratuito

Estão disponíveis para download gratuito quatro dos nove livros obrigatórios para o vestibular da Fuvest 2017, exame de ingresso para a Universidade de São Paulo (USP). A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual da Educação, que disponibiliza os títulos em uma parceria com o site universia (www.universia.com.br).

A lista obrigatória da Fuvest inclui "Iracema" (José de Alencar), "Memórias Póstumas de Brás Cubas" (Machado de Assis), "A cidade e as Serras" (Eça de Queirós), "O Cortiço" (Aloizio de Azevedo), "Capitães da Areia" (Jorge Amado), "Vidas Secas" (Graciliano Ramos), "Claro Enigma" (Carlos Drummond de Andrade), "Sagarana" (Guimarães Rosa) e Mayombe (Pepetela).

Veja o resumo dos livros disponíveis para download:

Iracema: romance indianista, narra a relação proibida entre Iracema, índia da tribo tabajara e Martin, um dos primeiros colonizadores da região.

A Cidade e as Serras: a viagem de Jacinto Torres, morador de Paris e adepto do progresso e da civilização às Serras portuguesas de seus antepassados é o mote do livro.

O Cortiço: expoente do movimento naturalista brasileiro, a obra conta os esforços de João Romão rumo ao enriquecimento, dono de um cortiço no Rio de Janeiro.

Memórias Póstumas de Brás Cubas: o defunto-autor Brás Cubas relembra de forma irônica amores, arrependimentos e a ideia que poderia mudar a própria vida.

