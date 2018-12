Livro sobre a biografia de Nelson Trad é lançado em Campo Grande

Em 270 páginas do livro, Oscar Ramos Gaspar refaz a trajetória de Nelson Trad, resgatando o estudante libertário e combativo - Neiba Ota/Divulgação

Noite memorável com encontro de centenas de amigos e familiares marcou na última sexta (08/12) o lançamento de obra literária sobre a biografia do deputado federal Nelson Trad, de autoria do jornalista e escritor Oscar Ramos Gaspar, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

A cerimônia foi na data em que completam sete anos do falecimento do deputado federal. "Quem ler, vai sentir o Nelson vivo", disse a esposa dele, dona Therezinha Trad, que comentou que passou o dia prestando homenagens a ele. "Cedo, fui ao cemitério, limpei a lápide e pedi a ele que nos protegesse. Agora à tarde, fui à missa em sua memória".

Ao longo de quase dois anos, o biógrafo Oscar Ramos Gaspar colheu mais de setenta depoimentos, que permitiram traçar o perfil humano, o percurso político e a carreira profissional de Nelson Trad, reconhecido como dos mais brilhantes criminalistas de Mato Grosso do Sul. Para o desembargador aposentado Carlos Stephanini, que conviveu mais 60 anos com o amigo, o autor do livro foi conduzido pelas mãos divinas e descreveu Nelson Trad como era, um brilhante advogado e homem exemplar. "Nelson foi vencedor em tudo, como profissional, como político e como pai, ao ver toda a família vitoriosa", comentou Stephanini.

Durante a solenidade, o desembargador aposentado discursou sobre a memória de Nelson Trad e trouxe lembranças sobre a relação dele com os filhos Nelsinho (senador eleito), Fátima, Marquinhos (prefeito da Capital), Fábio Trad (deputado federal) e Maria Thereza. "Onde ele estiver, estará olhando para Therezinha e orgulhoso pela sua família. Depois de 7 anos de sua partida, vamos transformar o momento da partida em momento de glória, de saudade eterna", enfatizou o desembargador.

O jornalista e escritor Oscar Ramos Gaspar falou que escrever a biografia de Nelson Trad foi, além de "instigante desafio intelectual, gratificante prospecção de uma trajetória extraordinária", um privilégio. "Por ter privado de longas conversas com Nelson Trad."

Em 270 páginas do livro, Oscar Ramos Gaspar refaz a trajetória de Nelson Trad, resgatando o estudante libertário e combativo, a precoce e promissora carreira política truncada pela ditadura militar – que lhe cassou o mandato de vice-prefeito e suspendeu seus direitos políticos por uma década.

A paixão de Nelson Trad pelo futebol, o resgate de seus direitos políticos com a Anistia e, a partir daí a retomada de sua carreira política, sempre fiel ao trabalhismo getulista, são aspectos abordados na biografia, que projeta ainda sua cultura notável e o senso de humor que, às vezes, beirava a mordacidade, como diz o biógrafo.

Três Instituições Beneficiadas

O livro foi vendido e a verba arrecadada será revertida para três instituições: ao Cotolengo, à Sirpha – Lar dos Idosos e ao Los Angeles Futebol Clube (escolinha de futebol), cerca de R$ 4.000,00 para cada uma.

O presidente da Sirpha, Mauri da Costa, onde 80 idosos são atendidos e tem 78 funcionários celetistas, disse que a doação inesperada será muito útil.

Para o padre Valdeci Marcolino, do Cotolengo, a instituição enfrentou várias dificuldades e toda ajuda é "especial", principalmente vindo de um evento tão significativo para Mato Grosso do Sul.

Algumas das 118 crianças atendidas pelo Los Angeles Futebol Clube compareceram ao evento. O sorriso do treinador Altair de Oliveira da Silva e dos jogadores mirins revelavam a satisfação com a doação inesperada. "Vamos jogar num campeonato em janeiro e precisamos alugar um ônibus, neste domingo faremos um churrasco. Agora com essa ajuda, acredito que vamos conseguir o transporte", disse.