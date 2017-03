Livro reúne os melhores Tweets de Maisa Silva

Maisa Silva, considerada a rainha da internet brasileira com mais de 1 milhão e 500 mil seguidores no Twitter, dá o que falar nas redes sociais. A atriz, prestes a completar seus quinze anos, mostra que é uma adolescente consciente e engajada ao levantar assuntos polêmicos e também engraçados em seu perfil pessoal administrado por ela mesma. Foi pensando nas boas tiradas e na reunião de um conteúdo relevante e inusitado que, em parceria inédita com a Agência Mostre-se, a Editora Gutenberg anuncia o projeto do livro de Tweets da Maisa.

Com mais de 19 mil Tweets, Maisa é hoje uma das maiores influenciadoras da rede social com 47 milhões de impressões por mês (média dos últimos três meses). Em sua página, costuma postar sobre seu dia a dia, novidades profissionais e pessoais, vídeos e participação em programas e até mesmo levantar argumentos em relação a diversas questões de cunho social. O sucesso é tanto que a garota possui até um fandom – grupo de fãs de determinada mídia ou personagem – chamado “maisáticos”, que se encantam com a originalidade e autenticidade da garota.

O objetivo do livro é trazer ao público uma divertida face da jovem que, em meio a controvérsias e críticas, exibe sempre o bom humor e a versatilidade, que são sua marcas registradas, tratando dos temas leves e até dos mais sérios com a naturalidade que a fez conquistar uma legião de fãs no Brasil.

Assim como seus dois livros já lançados, Sinceramente Maisa – Histórias de uma garota nada convencional e O diário de Maisa, este é mais um projeto inédito que promete trazer aos fãs uma grande oportunidade de carregar os melhores memes da garota para todos os lugares.

Sobre a autora: Maisa Silva é atriz, apresentadora e cantora. Apareceu pela primeira vez na TV, no programa Raul Gil e logo depois foi contratada pelo SBT para apresentar o programa Sábado Animado. Com todo o seu carisma, foi conquistando a família brasileira e ganhou mais espaço na televisão, no Programa Silvio Santos e no Bom Dia & Cia. Pelo grande sucesso de seu trabalho, Maisa conquistou reconhecimento de toda a mídia e já foi premiada com o Troféu Imprensa e Troféu Internet. Como atriz, fez sucesso interpretando a personagem Valéria na novela Carrossel, remake adaptado por Iris Abravanel e exibido no SBT. Atualmente, está no ar no SBT no papel de Juju da novela Carinha de Anjo, e participando dos programas da casa. Já possui lançados pela Editora Gutenberg os livros Sinceramente Maisa e O diário de Maisa. Para o apresentador Silvio Santos, Maisa Silva será a nova rainha da televisão brasileira.

