Livro reúne conteúdo abordado em formação e valoriza trabalho de profissionais da Reme

Com a proposta de fortalecer a atuação dos diretores da Reme (Rede Municipal de Ensino) e documentar o conteúdo abordado no programa de formação continuada elaborado pela Superintendência de Gestão e Normas, a Semed (Secretaria Municipal de Educação), lançou, nesta quinta-feira (21), o livro “Gestão Escolar no caminho de uma educação pública de qualidade”, que leva o mesmo nome do programa de formação que vem sendo aplicado na Reme desde o ano passado.

A produção e execução do livro contou com a participação de técnicos da Gerência de Gestão da Educação Básica (GGEB), da Superintendência de Gestão e Normas, em parceria com a professora Pós-Doutora Fabiany de Cássia Tavares Silva, da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), parceira do projeto desde o início de sua execução na Reme. Gestores da Reme, que participaram do programa de formação, também colaboraram com artigos que abordam desde a solução de conflitos até reflexões e a contribuição do diretor no tocante ao currículo escolar. Todos foram temas discutidos na etapa de 2018 do programa de formação.

O prefeito Marquinhos Trad agradeceu o apoio do professores da UFMS e ressaltou a importância do trabalho em conjunto. “Agradeço muito aos professores da UFMS que nos ajudou de maneira voluntária com esse programa de formação continuada. Só assim podemos investir na educação da nossa cidade, com parcerias. Também agradeço aos profissionais da Reme, que estão elevando o nível educacional da nossa cidade com um trabalho exemplar”, concluiu.

A secretária Municipal de Educação, Elza Fernandes, destacou o empenho da gestão em promover as formações. “O lançamento desse livro é o resultado do nosso trabalho, iniciado ano passado, e que demonstra a preocupação de Semed em oferecer capacitações para todos os profissionais da Reme. Porque sabemos da necessidade de renovar o conhecimento sempre. Esse trabalho só acontece graças a equipe dedicada que temos na Rede e empenhada em trabalhar pela melhoria da qualidade do ensino”, ressaltou.

Para a superintendente de Gestão e Normas da Semed, Alelis Izabel de Oliveira Gomes, perpetuar um conhecimento através de uma obra literária, mostra a importância dos programas de formação e de valorizar o trabalho dos gestores. “Nós como gestores temos que dar o exemplo porque também precisamos passar por capacitações para nos mantermos atualizados e convidar os participantes do programa para escrever artigos é um incentivo ao trabalho deles”, pontuou.

Reconhecimento

Organizada pelas técnicas Christiane Caetano Martins Fernandes e Sandra Rose Rodrigues Cruz, a obra reúne 11 textos de gestores da Rede que efetivaram no livro, o conhecimento apreendido em encontros e estudos. “Esta é a primeira vez que a Rede publica o conteúdo de uma formação em livro. Para as futuras gerações de profissionais, é fundamental ter esse estudo documentado para pesquisas e também para trabalhar em suas unidades”, disse Christiane.

Ainda de acordo com a técnica, a proposta do livro, que conta com 140 páginas, é a mesma do programa de formação, que é o de promover a reflexão, contribuindo para uma análise da gestão crítica. A ideia é contribuir para o aperfeiçoamento das ações gestoras materializadas nas unidades de ensino da Reme, diretamente relacionadas à construção da proposta pedagógica e promover o debate sobre o currículo, como parte de um princípio democrático que considera o alcance da equidade.

Na opinião do diretor da escola Arlindo Lima, Aristóbulo dos Anjos Castro Neto, a publicação revela o comprometimento da gestão com a qualidade do ensino. “É mais um avanço da atual administração que, inclusive, engrandecer o trabalho dos diretores eleitos ano passado”, disse. O evento ainda teve participação do coral Madrigal, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sob regência do maestro Manoel Câmara Raslan e da professora Fabiany de Cássia Tavares Silva, que após o lançamento ministrou a palestra “Uma agenda de formação em construção: dos temas às implicações de mudanças”.

“É uma iniciativa louvável a produção do livro, porque quando se trata de materialização de produção de conhecimento, as redes públicas não costumam apresentar e esses registros são importantes para mostrar o envolvimento de gestores com os tipos de conteúdos tratados. Essa obra comprova que, de fato, houve o conhecimento produzido e a prova são os artigos dos profissionais que participaram da formação que agora podem levar novos conhecimentos para o espaço escolar”, afirmou.

O lançamento aconteceu na Câmara Municipal de Campo Grande e contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, da secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, secretária-adjunta, Soraia Campos, superintendentes e técnicos da Semed, presidente da Câmara, João Rocha, além de autoridades da área de educação do município.

Todas as unidades da Reme receberão um exemplar da publicação.