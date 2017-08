Livro retrata os brasis e os brasileiros encontrados pelos doutores do Mais Médicos

Ao longo de um ano, o escritor Antonio Lino fez uma série de viagens pelo Brasil, acompanhando o trabalho de médicos e médicas em aldeias indígenas, comunidades quilombolas, assentamentos rurais e periferias urbanas. A proposta era conhecer de perto os brasis, os brasileiros e as brasilidades encontrados por sete doutoras e cinco doutores do Programa Mais Médicos. O resultado destas viagens é o livro Branco Vivo, que será lançado pela Editora Elefante no dia 26 de agosto, em São Paulo. Além das histórias escritas por Lino, a publicação traz um ensaio fotográfico assinado pelo renomado intérprete do Brasil Araquém Alcântara.



Num itinerário que passou pelas cinco regiões do país, foram escolhidas nove localidades, levando em conta a diversidade entre elas — das aldeias xikrin, no Pará, até os pampas gaúchos, passando pelo sertão do Sergipe, Vale do Jequitinhonha e periferias de Manaus e São Paulo. Na maioria cubanos, os doutores e doutoras retratados no livro participaram do Mais Médicos entre 2013 e 2017.



Tomando a saúde pública como ponto de partida, Branco Vivo lança um olhar panorâmico para as realidades locais, registrando histórias de vida que extrapolam os prontuários clínicos. Pelos textos de Lino e pelas fotos de Araquém Alcântara, o livro oferece um ponto de vista sensível e profundo sobre gentes e lugares que o Brasil esconde — ou revela.



BRANCO VIVO

Autor: Antonio Lino

Fotos: Araquém Alcântara

Preço: R$ 45

Editora Elefante

Páginas: 252

Dimensões: 14 x 21 cm

Lançamento: 26 de agosto, às 15h

Local: Rua Conselheiro Ramalho, 945, Bixiga, São Paulo-SP

À venda: nas livrarias e pelo site www.editoraelefante.com.br



