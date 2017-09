Livro 'Responsabilidade Civil Objetiva do Empregador' será lançado quinta-feira na OAB

A terceira edição do Livro "Responsabilidade Civil Objetiva do Empregador - Decorrente de Acidente do trabalho e do Risco da Atividade" será lançada às 10 horas da próxima quinta-feira (28) no plenário da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

Da Editora LTr, o livro dos advogados José Carlos Manhabusco e Giancarlo Camargo Manhabusco mostra a responsabilidade direta do empregador pelo risco causado nas atividades laborais.

O lançamento será nesta quinta, às 10 horas, no plenário da OAB/MS, que fica na Avenida Mato Grosso, 4.700, Bairro Carandá Bosque.

