Livro que tem pandemia como tema será lançado em live nesta terça

O cirurgião plástico e escritor César Benavides compilou crônicas, narrativas e relatos no livro “Pandemia 2020: Histórias e Reflexões de um Período de Alerta à Humanidade” - (Foto: Divulgação)

Com o mundo ainda enfrentando os impactos causados pela pandemia global da covid-19, o tema está em alta tanto nos noticiários quanto nas conversas com amigos, familiares e nas redes sociais. Pego de surpresa por essas mudanças, o cirurgião plástico e escritor César Benavides compilou crônicas, narrativas e relatos no livro “Pandemia 2020: Histórias e Reflexões de um Período de Alerta à Humanidade”, que será lançado em uma transmissão ao vivo em sua página do Facebook hoje (23) às 19 horas.

Com o decreto do isolamento social em meados de março, o cirurgião aproveitou o respiro na agenda para refletir sobre as transformações desencadeadas pelo coronavírus. “Procurei manter a mesma rotina de acordar cedo e me preparar para as cirurgias, mas ao invés de sair operar eu ficava sentado com um papel na minha frente. Eu sabia que tinha que aproveitar esse tempo de alguma forma, para não entrar em parafuso e também tentar fazer algo útil pra mim e pras pessoas”, comenta o médico.

Em meio ao caos mundial instalado pela pandemia, César começou a imaginar histórias de personagens com estilos de vida diferentes e como eles estariam enfrentando esse momento. Compilou também possíveis causas e teorias para o surgimento da doença, e refletiu sobre as mudanças que o vírus está desencadeando na sociedade. “São várias crônicas com personagens diferentes, histórias de vida com situações fictícias, mas paralelas à realidade. Coloquei nesse livro os mais diversos tipos de emoção, para pensarmos e refletirmos sobre o que podemos fazer para melhorar como humanidade e qual o aprendizado que vamos tirar disso tudo”, explica.

No livro, o lado médico e o lado escritor do autor se misturam em meio a narrativas fictícias permeadas pelo conhecimento científico, com teorias e previsões para os próximos anos, possibilidades de terapias e tratamentos e reflexões sobre o que ainda nos aguarda nesse período de pandemia. Ao fim, Benavides deixa um canal aberto para que os leitores possam interagir e mandar suas impressões e opiniões pelas redes sociais. “Não existem fórmulas mágicas para o momento enfrentado, mas a participação ativa de cada um poderá ser decisiva para o bom desenrolar de muitas histórias, e para que todos sejamos cada vez melhores para conosco e para com os outros”, finaliza o autor.