Living Lab tem programação especial pelo aniversário de quatro anos

Espaço realiza trabalho pioneiro pela inovação em MS - Foto: Divulgação/Assessoria

O Living Lab, laboratório vivo de inovação iniciado pelo Sebrae/MS em parceria com 42 instituições públicas e privadas do Estado, comemora na próxima quarta-feira (03) quatro anos de fundação. Para celebrar a data, a instituição está com uma programação gratuita e online, que irá ocorrer entre 03 e 05 de junho.



O evento começa no dia 03, às 16h, com o webinar "Inovação e cenários para o desenvolvimento da sociedade". O seminário online contará com a diretora-técnica do Sebrae/MS, Maristela de Oliveira França e os empreendedores Allan Costa e Heloisa Menezes, que vão debater tendências de mercado, a partir de insigths de especialistas mundiais que participaram do evento "Reimagine the future" (Reimagine o futuro).



Já no dia 04, tem mentorias exclusivas para as startups acompanhadas pelo laboratório, sobre Investimento e Marketing Digital. Os encontros contarão com o mentor e investidor-anjo Marco Poli e com a palestrante e consultora de Mídias Sociais – considerada uma das 10 mulheres mais influentes da internet brasileira pelo iG –, Liliane Ferrari. As mentorias serão mediadas por Edson Mackeenzy, eleito melhor mentor do país em 2018 pela organização ABStartups.



Por fim, no dia 05, às 16h, a programação volta a ser aberta ao público, com um bate-papo sobre cenário e oportunidades de inovação no Estado. Participam do encontro virtual o diretor de operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro, o reitor da UFMS, professor Marcelo Turine, e o diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect/MS), Marcio Pereira.



Segundo a gerente do Living Lab MS, Leandra Costa, a participação da comunidade nas diversas atividades tornam real o trabalho da instituição. “A comunidade é fator fundamental para o funcionamento e sustentabilidade de um laboratório de inovação como o Living Lab”.



“A comunidade contribui para o desenvolvimento local à medida em que os indivíduos buscam o desenvolvimento, expandindo a capacidade de compreensão, colaboração e atuação em propostas que permitam o novo e funcionam para pessoas, isto também fortalece todo um ecossistema de inovação”, complementa a gerente.



Para participar do webinar, os interessados devem se inscrever por meio do link: participar.live/sebraems. Na página oficial do evento, também é possível conferir a programação completa. Já o bate-papo com os parceiros será transmitido no perfil no do Living Lab Facebook.



Saiba Mais

Criado para falar sobre empreendedorismo e inovação de forma “disruptiva”, o Living Lab MS foi fundado no dia 03 de junho de 2016, com a proposta de desenvolver ideias inovadoras e startups no Mato Grosso do Sul. No espaço, a comunidade traz ideias, discute por meio de mentorias que promovem conexões, e o laboratório busca a aceleração dos projetos, para que os negócios possam ser repetíveis e escaláveis.



Ao longo destes quatro anos, mais de 20,5 mil pessoas participaram das atividades no local. Além disso, 672 startups foram acompanhadas e mais de 120 eventos foram realizados, envolvendo 41 tipos de comunidades de inovação, entre fintechs, gamers, economia criativa, designers, geeks, entre outros.