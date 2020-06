Lives do MS Competitivo mostrarão como gestão pode amenizar efeitos da pandemia para as organizações de saúde

A série se chama "Gestão e Pandemia: usando os conceitos de gestão para minimizar a crise" - (Foto: Divulgação)

A partir do dia 07 de julho o MS Competitivo realiza uma sequência de lives com intuito de contribuir para que as organizações que prestam serviços de saúde atravessem o período de crise, imposta pela pandemia, a partir de boas práticas de gestão. A série "Gestão e Pandemia: usando os conceitos de gestão para minimizar a crise" terá transmissões ao vivo por três dias seguidos, sempre com início às 14 horas, no canal do MS Competitivo no Youtube.



"Vamos apresentar conceitos e exemplos práticos de processos gerenciais que são fundamentais para o bom desempenho das instituições de saúde. Também é momento de refletir sobre como esses conceitos podem ser utilizados na organização dos sistemas de saúde também, orientando a forma de integrar assistência e gestão, em uma visão sistêmica que contribua para a minimização da crise da Pandemia", convida o presidente do MS Competitivo, Edison Araújo.



A palestrante será Ivana Mara, que é especialista em Administração de Serviço em Saúde/Administração Hospitalar pela USP (Universidade de São Paulo). No dia 07 de julho, terça-feira, às 14h, o tema da palestra será "Os desafios do Sistema de Saúde - como que a estrutura de uma boa gestão pode ajudar". Quarta-feira, dia 08/07, será abordada "A abrangência da gestão nas organizações de saúde". Encerrando a série, na quinta-feira, 09/07, a especialista vai falar sobre "O que a Pandemia está nos ensinando e como incorporar as lições aprendidas na gestão".



Sobre a palestrante – Ivana Mara é atualmente assessora da Superintendência do Hospital Universitário da USP, na área de Gestão e Planejamento Estratégico. Dentre os cargos já ocupados em sua trajetória profissional, está o de Diretora da Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico e Coordenadora do Comitê de Gestão Estratégica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas da Secretaria Estadual da Saúde do Estado de São Paulo (SES -SP) e Assessora Técnica do Conselho Diretor e da Diretoria Executiva do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), para os assuntos relacionados ao Planejamento e a Gestão. Também coordenou Núcleo de Planejamento Estratégico e Gestão do Gabinete do Secretário da SES-SP, entre outros. Como voluntária, coordena o Núcleo Técnico MEG Saúde da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), coordenou o Núcleo Técnico da Rede QPC (Qualidade, Produtividade, Competitividade) e atuou como membro do Núcleo Técnico – Critérios de Excelência da mesma FNQ.