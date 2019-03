Litoral norte de SP tem alerta para temporal

O governo do Estado de São Paulo fez alerta aos moradores do litoral norte para a expectativa de chuvas intensas na área. A Defesa Civil deslocou famílias em zonas de risco e houve reforço das equipes de bombeiros e policiais. Em Caraguatatuba, o temporal já fez desabrigados e levou à suspensão de aulas.

"A chuva intensa persiste e segue em direção ao litoral norte, que ontem (anteontem, domingo, 10) já teve forte tempestades, com chuvas que atingiram 200 milímetros em alguns municípios", disse Walter Nyakas, Secretário-chefe da Casa Militar e Coordenador da Casa Civil paulista.

O sistema de abastecimento de água de Caraguatatuba foi atingido e cerca de 6 mil moradores ficaram sem água. Além disso, o acesso à cidade pela Rodovia dos Tamoios acabou bloqueado pela queda de barreiras até as 20h30 desta segunda-feira, 11, sem previsão de liberação. Os deslizamentos ainda interditaram a Rio-Santos, entre São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba.

No interior, houve o registro de dois feridos. Em Ribeirão Preto, uma mulher teve o carro atingido por uma árvore. Em Tupi Paulista, um homem de 45 anos foi arrastado pela enxurrada e se machucou na cabeça. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.