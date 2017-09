Lista das 38 obras para Mostra Competitiva do FUÁ está publicada no Diário Oficial

Campo Grande (MS) – Foram selecionadas pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) as 38 obras que participarão da Mostra Competitiva do 9º Festival Universitário do Audiovisual (FUÁ), que acontece nos dias 19 e 20 de outubro, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande.

A seleção aconteceu por meio de uma Comissão da FCMS que avaliou 130 trabalhos de todo o país inscritos para a premiação. Neste ano o Festival distribuirá R$ 5 mil, R$ 1.600 e R$ 700 para os três primeiros colocados em cada uma das oito categorias em disputa.

A publicação está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (6.9), nas páginas 12 e 13.

FUÁ

O Festival vem com um novo formato: “Esta edição tem categorias mais modernas, atualizadas e repaginadas, até o valor de premiação é muito maior visando a valorização do produtor audiovisual, além da proposta de oficinas para 2017”, conta a coordenadora do núcleo de audiovisual da FCMS, Lidiane Lima.

Nos últimos anos o FUÁ colaborou com o crescimento de produções audiovisuais no Estado, garantindo espaço para a produção independente e estimulando a formação de novos talentos no ramo, como Leo Coutinho, Essi Rafael, Thiago Moraes e outros.

“O FUÁ tem o intuito de estimular a produção local. Grandes nomes do nosso audiovisual passaram por ele. O fato de abrir para todo o Brasil com certeza estimula os produtores daqui a desenvolverem algo com mais criatividade e qualidade, além do contato, a troca de experiência com gente de fora, é importante saber o que se produz além do Mato Grosso do Sul”, comentou a gerente de Difusão Cultural da Fundação de Cultura, Soraya Ferreira.

Mais informações sobre o Festival Universitário do Audiovisual podem ser obtidas com Lidiane Lima, coordenadora do Núcleo de Audiovisual da Gerência de Difusão Cultural, pelo telefone (67) 99253-5955.

Marcio Breda – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Foto: Divulgação

