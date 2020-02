Liquidação garante descontos de até 70% em shopping da Capital

Consumidores poderão escolher roupas, acessórios, eletroeletrônicos, livrarias, sapatos, brinquedos, entre outros - Foto: Divulgação/Assessoria

Seguindo a tradição na cidade morena, a primeira grande liquidação do ano no Shopping Campo Grande já tem data: o Ponto Mix será realizado nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, de sexta a domingo. Lojas de diversos segmentos participam da campanha promocional, com descontos que chegam a 70%. Consumidores poderão escolher roupas, acessórios, eletroeletrônicos, livrarias, sapatos, brinquedos, entre outros.

Conforme a gerente de marketing do Shopping Campo Grande, Maria Eduarda Delgado, a liquidação representa uma oportunidade para adquirir produtos de qualidade por preços ainda mais atrativos neste início de ano. "Seja para renovar o guarda-roupa, começar o ano com mobiliário novo ou para presentear alguém ou a si mesmo, o Shopping garantiu a adesão de marcas variadas para que os clientes visitem o maior número de lojas com os menores preços", pontua.

Entre as ofertas, a Gregory oferece um vestido longo com 70% de desconto, saindo de R$ 678 por R$ 199, e calça feminina de R$ 378 por R$ 119. Na Ellus, uma calça feminina de R$ 498, sai por R$ 198. Na loja Lança Perfume, uma blusa feminina de R$ 297 sai pelo valor de R$ 118. E na Authentic Feet, a saia Nike, cujo valor original é de R$ 269,99, custará R$ 107,99.

Há descontos também em eletrodomésticos. Nas Pernambucanas, por exemplo, o ferro de passar roupas da marca Arno e o ventilador cadence vão de R$ 169,90 para R$ 99,99 cada. A ocasião também é uma boa para aqueles que desejam trocar de cama. Na Probel, a cama de casal mola Milão vai de R$ 3.917 para R$ 1.990, com desconto de quase 50%.

Já a Via Laser vai oferecer um pacote completo de depilação feminina com 60% de desconto, de R$ 3.100 para R$ 1.240. Enquanto isso, a Morena Mulher o tratamento keune, de R$ 160 por R$ 96.

E para quem não abre mão de um sorvete, a Sésamo traz picolé de chocolate trufado e de chocolate belga pela metade do preço: de R$ 10 por R$ 5. A Biomundo também preparou ofertas para a data: a castanha do pará, de R$ 10,99, estará com valor de R$ 6,59; e o Tasty Crunch Chocolate vai de R$ 14,50 para R$ 8,70 cada.

Durante os três dias de ofertas, os clientes contarão ainda com tarifa única no estacionamento, no valor de R$ 8, para pagamentos feitos por meio do aplicativo do Shopping Campo Grande. A opção foi pensada em levar mais comodidade aos visitantes, para que possam usufruir, ainda, das atrações de lazer e entretenimento, com tranquilidade e segurança.

O catálogo completo, com todas as ofertas, pode ser conferido no site.

Serviço - Liquidação Ponto Mix

Local: Shopping Campo Grande

Datas: 7, 8 e 9 de fevereiro

Horários: 10h às 22h (sexta-feira e sábado), e das 12h às 21h (domingo)