Liquidação em Shopping da Capital continua até domingo com tarifa única de estacionamento

Nesta sexta-feira (13), o Shopping Campo Grande deu início a mais uma edição da Liquida Ponto Mix, com descontos que podem chegar a até 70%. As promoções acontecem até domingo (15), e o cliente conta, ainda, com outro benefício: durante os três dias de campanha, haverá tarifa única de estacionamento, o que possibilita ao consumidor mais tempo para analisar e escolher os produtos. Os valores são de R$ 7 para carros e R$ 5 para motos.

A liquidação do Centro de Compras é uma opção para os consumidores que queiram renovar o guarda-roupa, começar o ano com mobiliário novo e até aproveitar para presentear alguém ou a si mesmo. São várias as alternativas com preços baixos oferecidas pelas lojas que compõem o estabelecimento.

A pedagoga Francisca Souza conta que aproveitou a ocasião para comprar algumas peças de vestuário com preço mais acessível. “Essas promoções são muito boas, tanto para nós consumidores quanto para as lojas. Acho que todos saem ganhando”, comenta. Já o estudante Thiago Oliveira afirma que aproveitou que está de férias para conferir de perto preços de calçados. “Têm boas opções”, constata.

Nesta edição, outra novidade promete movimentar os clientes. A Cinemark oferece 50% de desconto aos clientes que apresentarem a tela promocional do aplicativo do Shopping durante os três dias de campanha.

Para participar da promoção, é simples. Basta fazer o download do aplicativo gratuitamente, pela Play Store ou Apple Store, em smartphones ou tablets, e apresentar na bilheteria a tela da promoção, que estará disponível na ferramenta. E assim, o cliente terá o direito da meia entrada em qualquer filme oferecido pela rede de cinemas.

Os shoppings da BRMALLS garantiram a adesão de centenas de marcas e restaurantes para que os clientes visitem o maior número de lojas com os menores preços. A tradicional campanha da maior rede de shoppings do Brasil está em sua 23ª edição e contempla 30 empreendimentos em todo país.

Serviço

Ponto Mix no Shopping Campo Grande

Dias 13, 14 e 15 de janeiro

Horário de funcionamento: sexta-feira e sábado, das 10h às 22h, e no domingo das 10h às 22h (alimentação e lazer) e das 12h às 20h (lojas e quiosques).

