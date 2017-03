Linhas da EMTU operam normalmente em SP; transporte segue normal em Porto Alegre

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) informou que as linhas metropolitanas voltaram a operar parcialmente a partir das 8h30 desta quarta-feira, 15, dia de protestos contra as reformas pretendidas pelo governo federal, como a da Previdência. As linhas estavam paralisadas em virtude da manifestação dos sindicatos dos motoristas.

Em São Paulo, os ônibus só começaram a circular às 8h. Parte das linhas de metrô começaram a operar alguns trechos. No Rio, os trens funcionam normalmente, mas os ônibus não saem às ruas. Há atos previstos em quase todas as capitais.

Porto Alegre

O transporte público da capital gaúcha não foi afetado pela mobilização. Protestos ocorrem durante a manhã no Centro da cidade, sem afetar o trânsito. Um ato unificado deve percorrer o Centro da capital a partir das 17h, conforme a Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Rio Grande do Sul.

Recife

O metrô da capital pernambucana funciona somente nos horários de pico desta quarta-feira, das 5h às 9h e das 16h às 20h.

Veja Também

Comentários