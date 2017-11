Linhas 4-Amarela e 15-Prata do Metrô têm funcionamento alterado no domingo

Duas linhas do Metrô de São Paulo terão o funcionamento parcialmente alterado neste domingo, 26. A partir das 15 horas, a Linha 4-Amarela terá apenas uma única via disponível para a circulação de trens entre as estações Paulista e Fradique Coutinho. Já na Linha 15-Prata do Monotrilho, estarão fechadas as operações das estações Vila Prudente e Oratório.

Com a alteração na Linha 4-Amarela, o embarque de passageiros ocorrerá no mesmo lado da plataforma para ambos os sentidos nas estações Paulistas e Fradique Coutinho, o que pode causar aumento no intervalo entre as viagens. O procedimento ocorre devido a obras na futura estação Oscar Freire. Nas demais estações, a circulação será normal.

Já na Linha 15-Prata, a interrupção nas operações ocorrem para testes programados do novo sistema de controle dos trens. Durante o domingo, os usuários das estações Oratório e Vila Prudente serão atendidos por ônibus do sistema PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência).