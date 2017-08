Linhas 10 e 11 da CPTM operam com velocidade reduzida nesta sexta-feira

Duas linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) estão operando com velocidade reduzida na manhã desta sexta-feira, dia 11. As estações estão lotadas e o Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese), foi acionado na Linha 10 - Turquesa para aliviar a lotação das estações. Mas os ônibus ainda não estavam no local por volta das 7h15. Não há previsão de normalização das operações.

Por volta das 5h foi detectada uma falha no equipamento de via (trilhos) na Linha 10. Às 7h15, a operação estava com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Mauá e Rio Grande da Serra - um trajeto de quatro estações e 12 km. Na linha 11 - Coral, um problema técnico faz com que os trens circulem em intervalos maiores.

