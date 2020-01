Linha verde do metrô de SP terá oito novas estações

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou hoje (17) a ampliação da Linha 2 – Verde do Metrô. O projeto prevê a construção de mais 8,3 quilômetros e oito novas estações, além da interligação com a Linha 1 – Vermelha do metrô e as linhas Coral e Prata da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Devem ser investidos R$ 6 bilhões de recursos do governo estadual para as obras e desapropriações necessárias. O valor incluí ainda a aquisição de 22 novos trens. A estimativa é que os trabalhos sejam concluídos em 2026, permitindo que a Linha Verde atenda mais 300 mil passageiros, além dos que circulam atualmente, transportando um total de 1 milhão de pessoas por dia.

Quando a ampliação for concluída, a Linha Verde deverá ser a mais extensa do metrô de São Paulo, com 23 quilômetros de trilhos e 22 estações, da Vila Madalena à Penha. No trajeto, ela se conectará com as linhas Azul, Vermelha, Amarela e Lilás do metrô e as linhas Prata e Coral da CPTM.