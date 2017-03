Linha mais cortante que cerol pode ser proibida em MS

Quatro vezes mais cortante que o cerol, a linha chilena está sendo bastante usada pelas crianças que brincam de pipas. Preocupado com a possibilidade de causar lesões corporais e até mortes de motociclistas, ciclistas e pedestres, o deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB) apresentou nesta quarta-feira (22), Projeto de Lei que proíbe em Mato Grosso do Sul a produção, fornecimento, armazenamento, venda e uso da linha chilena e quaisquer outros materiais e artefatos cortantes nas linhas de pipas ou similares.

“O cerol, que é uma mistura cortante de vidro moído e cola, já é proibido. Hoje, as pipas ganham as ruas das cidades, mas não teria problema se não fosse usada a linha chilena, fabricada com alumínio e corta como faca, podendo provocar mutilações e mortes. As pessoas precisam tomar consciência di perigo que esta linha traz”, destacou o deputado.

A proposição determina multa e medidas socioeducativas no descumprimento da norma. Pais ou responsáveis responderão como coautores da prática do ilícito praticado por seus filhos ou representantes leais.

