Linha 9-Esmeralda da companhia paulista de trens tem falha elétrica

A Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) está operando em velocidade reduzida desde às 11:20 desta -feira (11). Segundo informou a assessoria de imprensa do órgão, o motivo é problema no sistema elétrico entre as Estações Osasco e Grajaú. Não há previsão para o restabelecimento da energia e a plataforma da Estação Pinheiros, uma das mais importantes do sistema, já está lotada.

A linha transporta cerca de 600 mil usuários por dia.